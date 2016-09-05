سوق أبوظبي يرتفع بأكبر وتيرة في 30 جلسة

أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع وسط نمو شبه جماعي لكافة القطاعات، ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومي في 30 جلسة مدعوماً بالقطاعات القيادية يتصدرها الطاقة والعقار.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.89% إلى مستوى 4512.01 نقطة، ليربح من خلالها 39.81 نقطة، ليلامس أعلى مستوياته في 8 جلسات.

وتراجعت الكميات اليوم إلى 80.57 مليون سهم مقابل 114.12 مليون سهم بالأمس، وبقيمة بلغت 180.81 مليون درهم، مقابل 223.61 مليون درهم بجلسة الأحد.

وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة 1.79% من خلال مكاسب سهم طاقة الذي ارتفع بنحو 2%، ودانة غاز بمعدل 1.75%.

وارتفع قطاع العقارات بنحو 1.6% بعد صعود أسهم إشراق والدار بواقع 2.53% للأول، و1.45% للثاني.

وحقق قطاع البنوك مكاسب بنحو 1.10%، مدفوعاً بارتفاعات بنك الخليج الأول وأبوظبي التجاري بنسبة 2.14%، و0.78% على التوالي.

كما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.51% بنهاية اليوم، مدفوعاً بصعود سهم “اتصالات” بنفس النسبة.

في المقابل، تراجع قطاع الخدمات بمفرده، وسجل هبوطاً نسبته 0.76%، متأثراً بانخفاض سهم الجرافات البحرية بنحو 6.9%.

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