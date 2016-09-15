سوق أبوظبي يحذر من ادعاءات بنك “روتشيلد الخليج “

حذرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي مجتمع الأعمال وجميع الأفراد من الانقياد خلف ادعاءات بنك «روتشيلد الخليج الاستثماري» «آر جي آي بي» والتي ظهرت في الموقع الإلكتروني للبنك أخيراً. وأشارت الادعاءات لتواجد مكاتب خاصة للبنك في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريا يقدم من خلالها خدماته.

ولقد تم إزالة هذا الادعاء في وقت سابق من الموقع الإلكتروني للبنك. وأكدت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي بأن بنك «روتشيلد الخليج الاستشاري».

لا يمتلك التصريح لمزاولة الخدمات المالية في السوق بصفة شخصية مخولة أو معفاة، وأكدت السلطة أيضاً أن لا تواجد للبنك بتاتاً في سوق أبوظبي العالمي سواءً من الناحية القانونية أو عبر مكاتب. كما تعرب السلطة عن قلقها من قيام البنك بتقديم صورة غير دقيقة لأعماله، ومن إمكانية ارتباط مثل هذه الممارسات بأنشطة أخرى غير قانونية.

وناشدت السلطة بضرورة توخي الحذر والحيطة عند التعامل مع البنك أو الأشخاص والجهات الذين يمثلونه، وعدم القيام بأي معاملات مالية أو معاملات متصلة بالأصول تحت أي ظرف مع البنك، وسوف يكون إجراء مثل هذه المعاملات تحت مسؤولية المستثمرين والأفراد بشكل كامل.

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