سوق أبوظبي يتراجع لأدنى مستوياته في 53 جلسة

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واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعاته للجلسة الرابعة على التوالى متأثراً بهبوط كل من قطاع العقار والطاقة، ليصل لأدنى مستوياته في نحو 3 أشهر.

وانخفض المؤشر العام بنهاية تعاملات الثلاثاء بنحو 0.41% ليصل لمستوى الـ4463.86 نقطة، وهو أدنى مستوى بلغه المؤشر منذ نهاية يونيو الماضي ليفقد نحو 18.6 نقطة.

وبلغ إجمالي حجم التداول بنهاية جلسة اليوم نحو 70.82 مليون سهم، بقيمة 107.64 مليون درهم، مقارنة بـ74.3 مليون سهم، وبقيمة 105.42 مليون درهم تداولات.

وقاد تراجعات السوق قطاع العقارات بنسبة 1.52%، من خلال تراجعات سهم إشراق العقارية بنسبة 2.47%، بالإضافة إلى سهم الدار العقارية بنحو 1.5%.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.74%، بعدما تراجع سهم طاقة بنسبة 3.92%.

 

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Tags:أبوظبيبورصةمؤشر
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