“سوق أبوظبي”يعتزم إطلاق مؤشر “الاقتصاد الأخضر”

تبحث مؤسسة فوتسي العالمية التي تدير أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية إصدار وإدراج مؤشر لأسهم الشركات صديقة البيئة والتي تنتمي للاقتصاد الأخضر وذلك من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

واجتمع اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مع مؤسسة فوتسي العالمية التي تدير أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية وعددا من الشركات المدرجة التي تعمل في قطاعات البنوك والاتصالات والعقار لبحث الأمر، وذلك بحضور راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق.

وتم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل عن التطور الذي شهده الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم بالإضافة إلى دراسة إمكانية إطلاق المؤشر الجديد والترتيبات اللازمة لهذه الخطوة الرائدة مع الشركات المرشح ضمها للمؤشر.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن احتمالية إطلاق مؤشر فوتسي للشركات صديقة البيئة ستساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق، مبيناً أن هذه الخطوة ستشجع على طرح أدوات استثمارية أخرى من القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد الأخضر في السوق خلال المرحلة القادمة.

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