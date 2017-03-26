“سوفت وير أيه. جي” توقع اتفاقية مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا

وقعت “سوفت وير أيه. جي” (Software AG)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البنية المؤسسية وتخطيط تكنولوجيا المعلومات وإدارة سير العمل وتكامل الأنظمة والبيانات الضخمة، مؤخراً اتفاقية مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي (RIT University Dubai) للمساهمة في إعداد قادة الأعمال والمبتكرين المستقبليين في الدولة عبر الاستفادة من الأدوات والحلول الرقمية المتقدمة. وتنص الاتفاقية على قيام الجانبان بالتعاون الوثيقضمن إطار برنامج العلاقات الجامعية لشركة “سوفت وير أيه. جي” من أجل المساعدة في تحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة إلى واقع ملموس.

وبموجب شروط الاتفاقية التي وقعها كل من رامي كيشلي، نائب رئيس شركة “سوفت وير أيه. جي” في منطقة الخليج والمشرق العربي؛ والدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي، سيتم توفير مجموعة من فرص تطوير المهارات لطلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي وهيئتها التدريسية. وتعتبر جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي واحدة من جامعات التكنولوجيا الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تقومبمنح درجتي البكالوريوس والماجستير المعترف بهما في الولايات المتحدة وذلك في مجالات الأعمال والقيادة، والهندسة، وعلوم الحاسوب مباشرة من مقرها في نيويورك.

ومن بين الفرص التي سيتم توفيرها في إطار هذه الاتفاقية،إتاحة المجال للطلبة لتبادل المعرفة والحصول على التعليم التعاوني مع “سوفت وير أيه. جي” وذلك في إطار برنامج التعليم التدريبي التعاوني الفريد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا– دبي،والذي يعتبر حجر الزاوية لعملية التعليم في جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي، وهو مفيد بشكل خاص للخريجين، الذين سيتاح لهم من خلال هذه التجربة اكتساب ميزةوأفضلية على معاصريهم كونهم ينضمون إلى سوق عمل شديد التنافسية.

كما ستمهد الاتفاقية الطريق لمزيد من التفاعل بين الخبراء من جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي و”سوفت وير أيه. جي” خلال الفعاليات الكبرى مثل معرض “سيبت” (CeBIT) و”أيام الابتكار” (Innovation Days) و”مجموعات المستخدمين” (User Groups). وإلى جانب الاطلاع على أهم اتجاهات السوق والتطورات الحاصلة فيه، سيوفر هذا التعاون أساساً مثالياً لمشاريع البحوث الأكاديمية المستقبلية للطلبة ويمنح شركة “سوفت وير أيه. جي” فرصة الوصول إلى الأبحاث عالية الجودة للطلبة وهيئة التدريس.

وقال كيشلي: “يعتبر التعليم أساس الابتكار في مجال الأعمال. وقمنا بتصميم برنامجنا للعلاقات الجامعية بحيث يتمحور حول هذا المفهوم، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وكامل قطاع التعليم من أجل المساعدة في إعداد قادة الأعمال والمبتكرين المستقبليين في الدولة. ونتشرف بشراكتنا مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي في إطار السعي لتزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة ومنحهم تجارب العالم الواقعي قبل أن يتخرجوا من الجامعة وذلك لمساعدتهم على النجاح في هذا العصر الرقمي”.

وتعد برامج التدريب المعمقة والشهادات المجانية إلى جانب الشراكات الاستراتيجية وتعزيز الأفكار المبتكرة والبحوث والمنافسة والشركات الناشئة، جوانب مهمة لهذا التعاون. وسيوفر المتحدثون الضيوف من “سوفت وير أيه. جي” وجامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبيوالذين سيناقشون مواضيع هامة في مجال الأعمال مثل البيانات الضخمة والتحليلات المتدفقة وإنترنت الأشياء وتحول سير العمل ومكاملة الأنظمة، المزيد من التعلم ذي القيمة المضافة للطلبة والمجتمع بنطاقه الأوسع.

وبالإضافة إلى الفعاليات المختلفة، سيتاح للطلبة وهيئة التدريس في جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي فرصة الاستفادة من البرمجيات المجانية من أجل العمل على بناء مجموعة مستخدمين على المستوى الأكاديمي. ويضم برنامج “سوفت وير أيه. جي”المجاني مواداً للتعلم الإلكتروني وفيديوهات تعليمية وتوضيحية ومواد تدريبية أخرى لإنشاءحزم تعليمية وتدريبية سهلة الاستخدام وذاتية التوضيح. ويتم تصميم هذه الحزم التعليمية والتدريبية لاستخدامها إما من قبل الأفراد، أو يمكن أن يتم ذلك عن طريق فرق سواء بمساعدة هيئة التدريس أو بدون مساعدتها.

وأضاف كيشلي: “نستطيع من خلال برنامجنا للتعاون الجامعي أن نقدم الدعم المتواصل للأفكار المبتكرة. كما يمكن للطلبة مشاركة أفكارهم المبتكرة، حيث نحرص دائماً على تقديم الدعم والتمويل اللازمين للمشروعات التي تخلق فرص عادلة لكل الأطراف. ونتطلع من خلال الأخير مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي، إلىالتعرف على الأفكار المبتكرة والمتميزة التي سوف تساعد على دفع عجلة تطور ونمو المجتمع المحلي والدولة ككل.”

من جانبه، قال الدكتور يوسف العساف، رئيس الجامعة: “نسعى إلى تحقيق الصدارة في قطاع التعليم العالي في المنطقة من خلال إعداد وتأهيل الطلبة لتولي مناصب وظيفية ناجحة في مجتمع متعدد الجنسيات. وإن ضمان توفير مثل هذه الفرص من خلال التعاون مع شركات مثل “سوفت وير أيه. جي”يساعد على إشراك وتحفيز طلبتنامن خلال التجارب المحفزة والتعاونية. وستساعدنا “سوفت وير أيه. جي”في توفير برامج تعليمية قائمة على التكنولوجيا تم صُممت خصيصاً لتطوير الطلبة على الصعيدين الشخصي والمهني.”

ومن خلال اعتمادها على خبرتها الممتدة لأكثر من45 عاماً في مجال الابتكار القائم على تلبية احتياجات العملاء، تعمل “سوفت وير أيه. جي”،إحدىالشركاتالرائدة في العديد من مجالات تقنية المعلومات المبتكرة،على تمكين المتعاملين من الابتكار والتميز وتحقيق النجاح في العالم الرقمي. وتساعد منتجات”سوفت وير ايه. جي”الشركات على دمج أنظمتهاالحالية الداخلية ونظمها السحابية في منصة رقمية واحدة من أجل تعزيز ورقمنةأعمالها.وتوفر “سوفت وير أيه. جي”البرمجيات الرائدة على مستوى السوقوالمخصصة لتحسين سير العمل والتكامل والتعاملات وعمليات الأعمال الذكية.

وتمكن مزايا دمج إدارة العمليات وتكامل البيانات وتحليلات الزمن الحقيقي في منصة الأعمال الرقمية الواحدة المتعاملين من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحديث انظمتهم وتحسين العمليات من أجل اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.