سهم “نينتيدو” يرتفع عقب الإعلان عن إصدار جديد من “سوبر ماريو”

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لعبة-بوكيمون

ارتفع سهم شركة “نينتيدو” بعدما أعلنت أنها ستوفر إصدار جديد من لعبتها الشهيرة “سوبر ماريو” على جوال “آيفون”.

وسيتم إطلاق “سوبر ماريو ران” على متجر تطبيقات الأمريكية “آبل” في ديسمبر/كانون الأول في أكثر من مئة دولة، وسيكون تحميلها مجاني ولكن على المستخدمين دفع أموال للحصول على اللعبة كاملة.

وقفز سهم “نينتيدو” – التي أعلنت عن تلك الخطوة في الحدث الذي عقدته “آبل” أمس لطرح “آيفون 7” – بنسبة 18%، قبل أن يقلص مكاسبه إلى حوالي 13%.

كما أوضح مبتكر “سوبر ماريو” ” شيجيرو مياموتو” أنه سيتم إطلاق نسخة لنظام “أندرويد” في وقت لاحق.

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Tags:أسهمارتفاعنينتيدو
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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