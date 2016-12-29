سهم “توشيبا” يهبط بأعلى وتيرة يومية على الإطلاق

انخفض سهم “توشيبا” للإلكترونيات خلال تعاملات الخميس بأعلى وتيرة يومية على الإطلاق، بعدما تم تخفيض التصنيف الائتماني للشركة في أعقاب إعلانها عن شطب مليارات الدولارات لتغطية خسائرها من صفقة استحواذ قامت بها “وستنجهاوس إلكتريك” المملوكة لها.

وتراجع سهم الشركة اليابانية بنسبة 26% إلى 232 ين خلال تداولات بورصة طوكيو، وهي أعلى وتيرة هبوط له منذ عام 1974 وفقاً للبيانات المتاحة، قبل أن يقلص خسائره إلى 17.45%.

وجاء ذلك بعدما قالت “توشيبا” إن رغم أنها لم تحسم قرارها النهائي بشأن الشطب إلا أن الإجراء سيؤثر على نتائج أعمال الشركة، وأعقب هذا التصريح خفض وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للشركة.

وترتبط الخسائر المحتملة بخلاف على قيمة الوحدة النووية التي استحوذت عليها “وستنجهاوس”، والتي كانت ترمي لاستكمال بناء أحدث جيل من المفاعلات النووية.

وفقدت “”توشيبا” نحو 800 مليار ين (6.8 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وحذرت “ستاندرد آند بورز” من أن الشركة اليابانية قد تخضع لمزيد من الضغوط المالية خلال الفترة المقبلة.