سهم تبريد يقفز لأعلى مستوياته في عامين

تصدر سهم تبريد ، TABREED، المدرج بسوق دبي المالي الارتفاعات والتداولات بسوق دبي المالي، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.

وشهد السهم أنشط تداولات له منذ أبريل الماضي لتصل أحجام التداولات الى 17.022 مليون سهم وبقيمة 28.3 مليون درهم ليستحوذ على 16% من اجمالي سيولة سوق دبي.

وفي التوقيت ذاته شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليصل الى مستوى الـ3462.43 نقطة ليربح من خلالها 7.25 نقطة، باجمالي تداولات قيمتها 172.38 مليون درهم.

وارتفع السهم بقطاع الخدمات بنسبة 2.38% بتداولات قيمتها 29.65 مليون درهم استحوذ من خلالها على نصيب الأسد من اجمالي تداولات القطاع.

وسجلت الشركة نمواً في أرباحها بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.5% إلى 97.71 مليون درهم، مقابل 92.57 مليون درهم أرباح الفترة المماثلة من عام 2015.

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