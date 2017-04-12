سهم “بلاك بيري” يرتفع 15%

قالت شركة “كوالكوم” إن لجنة تحكيم ألزمتها بإعادة مبلغ قدره 814.9 مليون دولار إلى شركة صناعة الجوالات الذكية الكندية “بلاك بيري” في نزاع حول رسوم براءات الاختراع.

ولجأت “بلاك بيري” العام الماضي إلى لجنة تحكيمية من أجل حسم نزاع لها مع “كوالكوم” حول ما إذا كانت الأخيرة مطالبة بخفض الرسوم التي تفرضها على عدد من التقنيات المملوكة لها.

من جانبها قالت “كوالكوم” في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها لا تتفق مع قرار لجنة التحكيم، ولكن قرار الدفع ملزم وغير قابل للطعن.

وعلى إثر تلك التطورات، ارتفع سهم “بلاك بيري” بنسبة 14.7% في بورصة تورونتو، وبنسبة 15% في بورصة نيويورك، وذلك في تمام الساعة 06:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

في المقابل انخفض سهم “كوالكوم” بنسبة 2.9% إلى 83.75 دولار.