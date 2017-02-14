سهم “آبل” يحقق ارتفاعاً قياسياً جديدا

ارتفع سهم شركة “آبل” (AAPL.O) الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء مسجلا مستوى قياسيا جديدا ومواصلا مكاسبه عقب الكشف عن نتائج أعمال فصلية قوية في الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي بالإضافة إلى التفاؤل حيال مبيعات “آيفون”.

وقفز سهم “آبل” بنسبة 1.1% إلى 1348 دولار في تمام الساعة 10:03 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد أن لامس 134.88 دولار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، متجاوزا مستوى سجله في 28 أبريل/نيسان 2015 عند 134.54 دولار.

كانت القيمة السوقية لـ”آبل” قد سجلت 701 مليار دولار عند إغلاق جلسة الاثنين، وكانت آخر مرة تخترق فيها قيمة الشركة المنتجة لـ”آيفون” 700 مليار دولار في فبراير/شباط 2015.