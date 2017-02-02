“سنترال” تعتزم افتتاح 3 فنادق جديدة في دبي

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أعلنت فنادق سنترال أنها تعتزم افتتاح 3 فنادق جديدة من فئة 4 نجوم في إمارة دبي، لافتة إلى أنه من المقرر افتتاحها في 2017.

وأوضحت الشركة أن الفنادق ستفتتح في منطقتي نخلة جميرا والخليج التجاري، مشيرة إلى أن عدد الغرف الفندقية التي تمتلكها الشركة سترتفع بموجب هذين الفندقين الجديدين من 524 إلى 1200 غرفة.

وأضافت أن الفندق الجديد الذي سيتم افتتاحه في منطقة الخليج التجاري يضم 284 غرفة، ومن المتوقع أن يبدأ بالعمل خلال الربع الثالث من 2017، لافتة إلى أن الفندقين الآخرين اللذين سيتم افتتاحهما في منطقة جميرا يضم أحدهما 208 غرف، بينما يضم الآخر 204 غرف.

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Tags:دبيسنترالفنادق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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