سلطان بن سليم: “استراتيجية دبي الصناعية” نقطة تحول في مسار القطاع

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالبدء بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية مع مطلع العام 2017، تحفزنا للعمل على تحقيق أعلى مستويات النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تشكل نقطة تحول كبرى في مسار القطاع الصناعي بإمارة دبي.

وأضاف: سنعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تقديم كافة خبراتنا وقدراتنا لشركائنا في تنفيذ الاستراتيجية من كافة الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، حيث تعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» شريكاً أساسياً وفاعلاً في تنمية القطاع الصناعي بما تملكه من خبرات في العمل مع الشركات الصناعية المرخصة في جافزا، التي تنتشر منتجاتها في كافة الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.

و تابع بن سليم: نحرص على تحفيز الإبداع والابتكار لضمان أعلى مستويات النجاح لاستراتيجية دبي الصناعية عبر دعم الابتكارات الجديدة والعمل على تطبيقها لكي تسهم في تعزيز المزايا التي توفرها دبي للقطاع الصناعي من خلال تطور بنيتها التحتية والتقدم في مستوى الخدمات التي تتيحها الإمارة للمستثمرين في القطاع الصناعي.