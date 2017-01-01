“”سعودي أوجيه” تدرس بيع حصتها في “اوجيه تيليكوم” التركية

قالت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “الاتصالات السعودية” تتفاوض مع شركة “سعودي أوجيه” على شراء حصتها في شركة “أوجيه تيليكوم” التركية والبالغة 65%.

وأوضحت مصادر الوكالة بأن المفاوضات مازالت جارية ولم يتم التوصل بعد الى أي اتفاق نهائي، مبينة بأن “الاتصالات السعودية” تدرس مع شركة “جي بي مورغان” إمكانية زيادة حصتها في شركة “أوجيه تيليكوم” التركية، وذلك من بين عدة خيارات أخرى.

وكانت أوجيه تيليكوم التي تملك حصة أغلبية في الشركة التركية قد تخلفت عن سداد دفعة فائدة قيمتها نحو 300 مليون دولار في سبتمبر الماضي من القرض البالغ قيمته 4.75 مليار دولار.

و ” تملك “الاتصالات السعودية” حصة 35 % من “أوجيه تيليكوم”، اشترتها في بداية 2008 من “سعودي أوجيه” بمبلغ 9.6 مليار ريال