“”سعودي أوجيه” تدرس بيع حصتها في “اوجيه تيليكوم” التركية

share on:

قالت وكالة “بلومبيرغ” أن شركة “الاتصالات السعودية” تتفاوض مع شركة “سعودي أوجيه” على شراء حصتها في شركة “أوجيه تيليكوم” التركية والبالغة 65%.

 

 

وأوضحت مصادر الوكالة بأن المفاوضات مازالت جارية ولم يتم التوصل بعد الى أي اتفاق نهائي، مبينة بأن “الاتصالات السعودية” تدرس مع شركة “جي بي مورغان” إمكانية زيادة حصتها في شركة “أوجيه تيليكوم” التركية، وذلك من بين عدة خيارات أخرى.

 

 

وكانت أوجيه تيليكوم التي تملك حصة أغلبية في الشركة التركية قد تخلفت عن سداد دفعة فائدة قيمتها نحو 300 مليون دولار في سبتمبر الماضي من القرض البالغ قيمته 4.75 مليار دولار.

 

و ” تملك “الاتصالات السعودية” حصة 35 % من “أوجيه تيليكوم”، اشترتها في بداية 2008 من “سعودي أوجيه” بمبلغ 9.6 مليار ريال

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  أرباح "الاتصالات السعودية" تنخفض إلى 5062 مليون ريال
Tags:اتصالات السعوديةاوجيه تليكومسعودى اوجيه
share on:
هبه المنسى

هبه المنسى

اخبار ذات صله

share
  • /

“أُريدُ”: انخفاض صافي الدخل 23.3%

share
  • /

“دو” تسهم في تطوير الكابل البحري بتكلفة نصف مليار درهم

share on: