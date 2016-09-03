سعر برميل “النفط الكويتي” ينخفض 96 سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 96 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 30ر39 دولار أمريكي مقابل 26ر40 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط على وقع بيانات تراجع نمو الوظائف الأمريكية وضغوط الدولار وعلى الرغم من وجود المخاوف من زيادة الإنتاج في عدة دول ووفرة المعروض في السوق.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 38ر1 دولار ليصل إلى مستوى 83ر46 دولار كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 20ر1 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 44ر44 دولار.