سعر برميل “النفط الكويتي” يرتفع 49 سنتا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 49 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 18ر44 دولار أمريكي مقابل 69ر43 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وشهدت الأسواق العالمية جلسات تداول متقلبة على ارتفاع طفيف أمس على وقع تقلب سعر صرف الدولار بين صعود وهبوط بسبب تعليقات لرئيسة المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) حول أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 92ر49 دولار للبرميل كما ارتفع سعر برميل خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا ليصل الى مستوى 64ر47 دولار للبرميل.