“سدافكو” تعلن بناء مستودع جديد في تبوك

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، في قراره بالتمرير على تكليف إدارة الشركة ببناء مستودع في تبوك.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم بناء المستودع علي أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” لمدة 20 عاما تبدأ من 28 ذي الحجة 1436 هـ مساحتها 10.244م2 بالمدينة الصناعية تبوك بتكلفة تقديرية قدرها 17 مليون ريال.

وقالت إنه سيتم تمويل هذا المشروع من الموارد الذاتية للشركة من خلال العمليات التشغيلية، مبينة أن الأثر المالي سيبدأ بعد الانتهاء من المشروع .

وبينت أن المستودع الجديد سوف يحل محل المستودع المستأجر الحالي؛ لتحسين كفاءة سلسلة الإمدادات وتلبية النمو، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات للمشروع عند حدوثها.