سحر نصر : 50 مليون جنية منحة إماراتية لإعادة إعمار المتحف الإسلامى

الوزيرة تشيد بالعلاقات المصرية الإماراتية فى مجال التنمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة وفرت 50 مليون جنية من منحة من الحكومة الإماراتية، لإعادة إعمار متحف الفن الإسلامى، عقب حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة، وتضرر منه المتحف.

وأضافت “نصر” فى تصريحات للصحفيين على هامش حضورها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتحف الفن الإسلامى بعد ترميمه، اليوم:”إن الاتفاق نص يقدم المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية، هذه المنحة لإعادة إعمار وإمداد متحف الفن الإسلامي وتجهيزه بالكامل للتشغيل مرة أخرى، مع تحديث وتطوير جميع الأنظمة الخاصة به، وجاء هذا الإتفاق في إطار رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات بينهما، ودعم التعاون من أجل الحفاظ على التراث الإسلامي وصيانته، لما يمثله من قيمة إنسانية وحضارية عظيمة”.

وأوضحت الوزيرة أنه جرت أعمال تطوير متحف الفن الإسلامي والذى يعد أكبر متحف إسلامى فى العالم، بأحدث الأساليب لضمان الحفاظ على القطع النادرة التي تأثرت بالتفجير وبواسطة خبراء في هذا المجال وباستخدام الأساليب والأدوات والتقنيات التي تتناسب مع أهمية المقتنيات الأثرية، وتضمن المشروع أعمالا إنشائية وفنية وتقنية للترميم الداخلي لمنصات العرض والنوافذ الزجاجية والخشبية والمعدنية ومجموعة من المقتنيات والقطع النادرة وكذلك خطة لإعادة البناء الخارجي التي شملت إعادة ترميم وتأهيل الواجهة الأمامية للمتحف.

وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتحف الفن الإسلامى بعد ترميمه، يعد رسالة للعالم بإن مصر تمضى فى التنمية والبناء، وأن الخير والفن والجمال هى القيم الأبقى، وأن الإرهاب إلى زوال، داعية إلى تكاتف جميع الجهود فى الوقوف امام الإرهاب والذى لا يحاول فقط القضاء على تراثتنا ولكن ادخال المنطقة فى فوضى، وهو ما لن ينجح فيه ابدا.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية الإماراتية والتعاون فى المجال التنموى بين البلدين، والذى عاد بالنفع على المواطن في المناطق الأكثر احتياجا والتى كانت بحاجة لخدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات والإنارة والصرف الصحي وغيرها من المجالات والقطاعات الحيوية، ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة في مختلف محافظات الجمهورية.