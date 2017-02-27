ستاندرد آند بورز: 5% نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات

توقع محمد دمق الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» أن يحقق قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات نمواً «مستوياً» عند 5%في 2017، مشيراً إلى أن إجمالي أصول البنوك في الدولة حقق العام الماضي نمواً بنسبة 5.4%.

وعزا دمق التراجع الطفيف المتوقع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة هذا العام إلى تأثر البنوك الإسلامية والتقليدية، التي تأثرت على حد سواء بتباطؤ النمو في الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام المصرفي (الإسلامي والتقليدي) في الإمارات يقوم على ركائز راسخة في الاقتصاد الحقيقي، ما يضع البنوك الإسلامية والتقليدية على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بتأثيرات تباطؤ الاقتصاد الحقيقي.