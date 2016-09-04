“ستاندرد آند بورز” تصنف “الصقر للتأمين” عندBBB

أعلنت شركة “الصقر للتأمين التعاوني” عن صدور تقرير وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني والذي يتضمن تصنيف الشركة عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة في بيان لها أن ستاندرد آند بورز أكدت في تقرير نشرته يوم الخميس الماضي بأنها استندت في نظرتها المستقبلة للشركة على وجهة نظرها بأنها ستحافظ على الكفاية القوية للغاية لرأس المال وعلى الاقل على وضعها التنافسي الحالي خلال العامين القادمين.

وأضافت أن الوكالة أشارت إلى أن آداء الشركة عادةً يقع ضمن أفضل اداء لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية نتيجة لإتباع الشركة ممارسات إكتاب منضبطة وحصتها الكبيرة في التأمين على الأفراد.

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