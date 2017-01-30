“ستاربكس” تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ

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قال هاوارد شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة “ستاربكس”، أكبر سلسلة مقاه في العالم، الأحد، إن شركته تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة في 75 دولة.

ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأمر تنفيذي يقضي بحظر دخول اللاجئين ومواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة.

وأخبرت ستاربكس موظفيها في خطاب من شولتز أنه سيبذل كل ما هو ممكن لدعم العاملين الذين تأثروا بهذا الأمر التنفيذي.

وقال شولتز إن جهود التشغيل التي أعلن عنها، الأحد، ستبدأ في الولايات المتحدة بالتركيز في البداية على الأشخاص، الذين عملوا مع القوات الأميركية كمترجمين، وفي الخدمات المساعدة في دول مختلفة طلب فيها الجيش مثل هذه المساعدة.

وكان شولتز صريحا بشأن قضايا مختلفة، ووضع ستاربكس في بؤرة التركيز الوطنية حين طلب من العملاء عدم إحضار بنادق إلى المقاهي.

وقال شولتز إنه في حالة إلغاء قانون الرعاية الصحية والمعروف باسم “أوباماكير” وفقدان الموظفين لغطاء الرعاية الصحية فسيكون بمقدورهم العودة إلى التأمين الصحي من خلال ستاربكس.

كما أكد شولتز التزام الشركة فيما يتعلق بالتجارة مع المكسيك، وهي أحد الموضوعات الرئيسية والمحورية في حملة ترامب.

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Tags:ترامبتوظيفستاربكس
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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