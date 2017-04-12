“سبكيم العالمية”: عودة الانتاج في مصنع “العالمية للدايول”

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عن عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في مصنع الشركة “العالمية للدايول” التابعة لها، أمس الثلاثاء، وذلك بعد معالجة الخلل الفني.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أنه وفقاً للفترة الفعلية لانخفاض الطاقة الإنتاجية في مصنع “العالمية للدايول” فإن الأثر المالي المتوقع يقدر بـ 6 ملايين ريال، مبينة أنه سينعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2017م.

و كانت شركة “سبكيم”، قد أعلنت بتاريخ 23 مارس 2017، عن حدوث خلل فني في مصنع الشركة العالمية للدايول المملوكة لها بنسبة 53.91%، والذي تسبب بانخفاض إنتاج المصنع.