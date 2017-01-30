“ساويرس” يدرس مشروعاً فندقياً في جزيرة نخلة “جبل علي”

اعتبر المستثمر المصري نجيب ساويرس أن دبي تمثل فرصة لكل المستثمرين من أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به دولة الإمارات من التيسير في المعاملات والقوانين والتشريعات، التي تتيح فرصاً كبيرة للتوسع والإبداع والانطلاق، متطلعاً عن كثب إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات، لافتاً إلى أنه يدرس مشروعاً فندقياً في جزيرة نخلة «جبل علي».

وقال ساويرس على هامش إطلاق مشروع «آيا نابا مارينا» في قبرص في فندق برج العرب أمس، والذي اختار دبي لتكون محطة إطلاقه: إنه يبحث عن الفرصة «الفريدة» في دبي لتكون بتفرد دبي نفسها وتألقها، وإنه يعتزم البحث جدياً في ذلك وخاصة مع قرب قدوم إكسبو دبي 2020.

وأشار الى أن دبي والإمارات تعد نموذجاً للعمل الجاد، وأنها مثال راق في تقديم الخدمات في كل المجالات، مشيراً إلى أنه لم يتأخر عن الاستثمار في دبي بقدر ما يبحث عن الفرصة الجيدة، معتبراً أن المنافسة تقف خلف ذلك، فكلما فكر في مشروع وجده، وقال: «لا يمكن أن تدخل حلبة بها 100 مصارع».

وأشار إلى أنه يدرس مشروعاً فندقياً في جزيرة نخلة «جبل علي»، لأنها مكان جديد وقريب من المراكز الحيوية لدبي المستقبل، وتمتلك مقومات كثيرة، حيث سيكون مشروعاً فريداً وليس نمطياً وسيكون مختلفاً شكلاً وموضوعاً، ويحتاج إلى بعض الوقت لإتمام ذلك.

وقال ساويرس «إن سبب وجوده هو استعراض «آيا نابا مارينا» في قبرص، الذي يتيح فرصة متميزة للمستثمرين من الإمارات والخليج، كما انه يتيح لهم فرصة متميزة كي يحصلوا على جنسية أوروبية لأنفسهم ولأفراد أسرهم المباشرة.

ومن جانبه، قال ستافروس كاراموندانيس، الرئيس التنفيذي لـ«آيا نابا مارينا»: «تمثّل قبرص وجهة مفضلة للمسافرين من دول التعاون بحكم أمنها وجمال طبيعتها وثقافتها المميّزة، إضافة إلى الخطوط الجوية المباشرة التي تربطها بالعديد من الدول الخليجية».