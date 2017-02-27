“سامسونج” تطرح “جالاكسي إس 8” مارس المقبل

قالت “سامسونج إلكترونكس” أمس الأحد أنها تعتزم طرح هاتفها الذكي الجديد “جالاكسي إس 8” من خلال حدث سيعقد في التاسع والعشرين من مارس/آذار.

وعادة تطرح “سامسونج” هواتفها الذكية الرئيسية في معرض “المؤتمر العالمي للجوال – إم دابليو سي” في برشلونة، والذي عرضت الشركة من خلاله أمس حاسبين لوحيين جديدين هما: “جالاكسي تاب إس 3” و “جالاكسي بوك”.

ولكن أوضحت “سامسونج” من قبل أنها ستؤجل طرح “إس 8” بعد أزمة “نوت 7” والتي اضطرت الشركة لسحب الجوال ووقف انتاجه بسبب مشكلة قد تؤدي لاحتراقه.

ويعد “إس 8” جهازًا محوريًا بالنسبة لـ “سامسونج” التي لم تطرح هاتف ذكي رئيسي منذ فبراير/شباط الماضي.