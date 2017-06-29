“سامسونج” تستثمر 380 مليون دولار بمصنع في ولاية أمريكية

تعتزم “سامسونج” استثمار 380 مليون دولار لتصنيع الأجهزة المنزلية في ولاية “ساوث كارولينا” مما قد يضيف حوالي 950 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما أعلنه مسؤولون بالولاية .

وستقوم الشركة الكورية الجنوبية بافتتاح منشأة “متطورة” في مصنع “كاتربيلر” السابق ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل العام القادم، وقالت الشركة في بيان أن الأجهزة المنزلية المميزة المصنوعة في المصنع سيتم بيعها في المقام الأول في الولايات المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعد توجه رئيس كوريا الجنوبية “مون جاى” إلى الولايات المتحدة لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي “ترامب”.

وأعلنت “بي إم دبليو” هذا الأسبوع عن خطط لاستثمار 600 مليون دولار في ولاية “ساوث كارولينا” وإضاف

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