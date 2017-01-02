“سامسونج” تحذر من تباطؤ نمو أنشطة الشركة

حذرت شركة “سامسونج للالكترونيات” من تباطؤ نمو أنشطة الشركة في أسواقها الرئيسية العام الجاري وسط حالة من عدم اليقين بشأن “حماية التجارة” و”تقلبات العملة”.

وفي خطابة السنوي اليوم الاثنين، قال نائب رئيس الشركة “كيوان أو-هوان” إن على الموظفين التعلم من الأزمة الطاحنة التي ألمت بالشركة العام الماضي والمتعلقة باحتراق بطاريات هواتف “نوت 7”.

وطالب “هوان” موظفيه بمذل المزيد من الجهد للخروج من هذه الأزمة قائلا”يجب الا نتسامح على الإطلاق حينما يتعلق الأمر بجودة منتجاتنا”.

واستدعت “سامسونج” ملايين الهواتف المحمولة العام الماضي بعد انتشار حالات اشتعال الهاتف عند شحن بطاريته.