“سامسونج” تتوقع ارتفاع 48% في الأرباح التشغيلية للربع الأول

تتوقع “سامسونج إلكترونكس” نموا قويا للأرباح خلال الربع الأول على الرغم من مخاوف الانعكاس السلبي للاضطرابات السياسية على أعمالها في كوريا الجنوبية.

واعتقل رئيس المجموعة الكورية “جاي واي لي” في فبراير/ شباط لاتهمات متعلقة بالرشوة وفضيحة فساد طالت رئيسة البلاد.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة توقعها بلوغ الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول 9.9 تريليون وون “حوالي 8.8 مليار دولار”، بزيادة 48% من 6.7 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق.

وتتوقع “سامسونج” تواصل استقرار الإيرادات بالقرب من 50 تريليون وون في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

هذا وستعلن “سامسونج” نتائج أعمالها النهائية عن الربع الأول من العام الحالي في وقت لاحق هذا الشهر.

وتأتي تلك التوقعات في ظل القبض على رئيس الشركة “لي جاي يونج” الماضي بسبب اتهامات فساد أدت إلى الإطاحة برئيسة كوريا الجنوبية السابقة “بارك جيون هاي”.

كما تضررت “سامسونج” بسحب أجهزة “جالاكسي نوت 7” حيث أضرت بثقة العملاء وكلفت الشركة 5 ملايين دولار، ولكن الشركة تحاول استعادة تلك الثقة بطرحها “جالاكسي إس 8” الأسبوع الماضي، والذي ستبدأ مبيعاته في الحادي والعشرين من أبريل/نيسان.