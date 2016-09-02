“سابك”: مشروع المجمع البتروكيماوي تصل تكلفته إلي 4 مليارات دولار

قال يوسف البينان، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، إن قيمة المشروع المقترح لإنشاء مجمع بتروكيماوي جديد في الصين مع شركة “شينهوا نينغشيا” لصناعة الفحم المحدودة، تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دولار.

وأوضح البنيان”، أنه من الصعب تحديد قيمة المشروع بشكل دقيق لأنه ما زال في مراحل الإعداد.

وبين أن ملكية المشروع ستكون مناصفة بين “سابك” و”شينهوا نينغشيا”، أي بنسبة 50% لكل منهما، متوقعا أن يكون المشروع جاهزا بحلول عام 2020.

وأشار البنيان، إلى أن “سابك” تستثمر في السوق الصيني على المدى البعيد وتعتبره سوقا مهما جدا واستراتيجيا، مشيرا إلى أن مبيعات الشركة في هذا السوق تصل إلى 7 مليارات دولار وتمثل حوالى 31% من مبيعات الشركة ككل.

و قامت “سابك” مؤخرا بتوقيع اتفاقية دراسة تطوير مجمع بتروكيماويات مع شركة شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم المحدودة (SNCG)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شينهوا المحدودة.

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