“سابك” ترفع سعر اليوريا في السوق المحلي لشهر سبتمبر

قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” برفع أسعار منتج اليوريا في السوق المحلي لشهر سبتمبر الحالي إلى 705 ريالات للطن (+ 38 ريالاً للطن)، وذلك مقارنة بأسعارها خلال شهر أغسطس 2016.
وخفضت “سابك” سعر الأسمدة الفوسفاتية “DAP” إلى 1875 ريالا للطن (-30 ريالا للطن) بعد تثبيته عند 1905 ريالات للطن لشهرين متتاليين، ويوضح الجدول التالي تغير أسعار الأسمدة في السوق السعودي منذ بداية عام 2016:
|
تغير في أسعار الأسمدة الزراعية التي تبيعها سابك في السوق المحلي
|
الشهر
|
اليوريا (ريال/طن)
|
DAP (ريال/طن)
|
يناير
|
874
|
2055
|
فبراير
|
742
|
1980
|
مارس
|
799
|
1980
|
إبريل
|
743
|
1980
|
مايو
|
780
|
1980
|
يونيو
|
743
|
1980
|
يوليو
|
705
|
1905
|
أغسطس
|
667
|
1905
|
سبتمبر
|
705
|
1875
يذكر أن “سابك” تنتج الأسمدة النيتروجينية (اليوريا)، والمركبة، والداب (DAP) عبر عدة شركات تابعة من ضمنها شركة “سافكو” المدرجة في السوق، وشركتا “ابن البيطار” المملوكة مناصفة مع “سافكو”، و”البيروني” المملوكة من قبل سابك في شراكة تايوانية.
وتبيع “سابك” منتجات الأسمدة في السوق السعودي بأسعار مماثلة لأسعار البيع في الأسواق العالمية.