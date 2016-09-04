“سابك” ترفع سعر اليوريا في السوق المحلي لشهر سبتمبر

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سابك

قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”  برفع أسعار منتج اليوريا في السوق المحلي لشهر سبتمبر الحالي إلى 705 ريالات للطن (+ 38 ريالاً للطن)، وذلك مقارنة بأسعارها خلال شهر أغسطس 2016.

 وخفضت “سابك” سعر الأسمدة الفوسفاتية “DAP” إلى 1875 ريالا للطن (-30 ريالا للطن) بعد تثبيته عند 1905 ريالات للطن لشهرين متتاليين، ويوضح الجدول التالي تغير أسعار الأسمدة في السوق السعودي منذ بداية عام 2016:

   تغير في أسعار الأسمدة الزراعية التي تبيعها سابك في السوق المحلي

الشهر

اليوريا (ريال/طن)

DAP (ريال/طن)

يناير

874

2055

فبراير

742

1980

مارس

799

1980

إبريل

743

1980

مايو

780

1980

يونيو

743

1980

يوليو

705

1905

أغسطس

667

1905

سبتمبر

705

1875

يذكر أن “سابك” تنتج الأسمدة النيتروجينية (اليوريا)، والمركبة، والداب (DAP) عبر عدة شركات تابعة من ضمنها شركة “سافكو” المدرجة في السوق، وشركتا “ابن البيطار” المملوكة مناصفة مع “سافكو”، و”البيروني” المملوكة من قبل سابك في شراكة تايوانية.

وتبيع “سابك” منتجات الأسمدة في السوق السعودي بأسعار مماثلة لأسعار البيع في الأسواق العالمية.

 

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Tags:أسعاراليورياسابك
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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