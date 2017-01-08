سابك” ترفع سعر اليوريا في السوق المحلي إلى 930 ريالا للطن

قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” برفع أسعار منتج اليوريا في السوق المحلي لشهر يناير الحالي إلى 930 ريالا للطن (+75 ريالا للطن)، وذلك مقارنة بأسعارها خلال شهر ديسمبر 20166.
وثبتت “سابك” سعر الأسمدة الفوسفاتية “DAP” عند 1875 ريالا للطن للشهر الخامس على التوالي، ويوضح الجدول التالي تغير أسعار الأسمدة في السوق السعودي منذ بداية عام 2016:
تغير في أسعار الأسمدة الزراعية التي تبيعها سابك في السوق المحلي
الشهر
اليوريا (ريال/طن)
DAP (ريال/طن)
يناير 2016
874
2055
فبراير
742
1980
مارس
799
1980
إبريل
743
1980
مايو
780
1980
يونيو
743
1980
يوليو
705
1905
أغسطس
667
1905
سبتمبر
705
1875
أكتوبر
705
1875
نوفمبر
761
1875
ديسمبر
855
1875
يناير 2017
930
1875
يذكر أن “سابك” تنتج الأسمدة النيتروجينية (اليوريا)، والمركبة، والداب (DAP) عبر عدة شركات تابعة من ضمنها شركة “سافكو” المدرجة في السوق، وشركتا “ابن البيطار” المملوكة مناصفة مع “سافكو”، و”البيروني” المملوكة من قبل سابك في شراكة تايوانية.
وتبيع “سابك” منتجات الأسمدة في السوق السعودي بأسعار مماثلة لأسعار البيع في الأسواق العالمية.