سابك” ترفع سعر اليوريا في السوق المحلي إلى 930 ريالا للطن

قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” برفع أسعار منتج اليوريا في السوق المحلي لشهر يناير الحالي إلى 930 ريالا للطن (+75 ريالا للطن)، وذلك مقارنة بأسعارها خلال شهر ديسمبر 20166.

وثبتت “سابك” سعر الأسمدة الفوسفاتية “DAP” عند 1875 ريالا للطن للشهر الخامس على التوالي، ويوضح الجدول التالي تغير أسعار الأسمدة في السوق السعودي منذ بداية عام 2016:

تغير في أسعار الأسمدة الزراعية التي تبيعها سابك في السوق المحلي الشهر اليوريا (ريال/طن) DAP (ريال/طن) يناير 2016 874 2055 فبراير 742 1980 مارس 799 1980 إبريل 743 1980 مايو 780 1980 يونيو 743 1980 يوليو 705 1905 أغسطس 667 1905 سبتمبر 705 1875 أكتوبر 705 1875 نوفمبر 761 1875 ديسمبر 855 1875 يناير 2017 930 1875

يذكر أن “سابك” تنتج الأسمدة النيتروجينية (اليوريا)، والمركبة، والداب (DAP) عبر عدة شركات تابعة من ضمنها شركة “سافكو” المدرجة في السوق، وشركتا “ابن البيطار” المملوكة مناصفة مع “سافكو”، و”البيروني” المملوكة من قبل سابك في شراكة تايوانية.

وتبيع “سابك” منتجات الأسمدة في السوق السعودي بأسعار مماثلة لأسعار البيع في الأسواق العالمية.