“زين”: لا نواجه أية صعوبات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية

أكدت شركة “زين السعودية” في بيان لها ، أنه لا تواجه أية صعوبات في تطبيق خطة التحول لإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية حسب المتطلبات النظامية في الربع الأول.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خطتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية الخميس الماضي.

وألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة في المرحلة الأولى بالإعلان خلال الفترة من 21 أغسطس 2016م إلى 1 سبتمبر 2016م عما إذا كان قد تم إعداد خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي تشمل على سبيل المثال تحديد التاريخ المستهدف لاعتماد السياسات المحاسبية، وفي حال لم يتم ذلك، يجب على الشركة تحديد التاريخ المستهدف لإعداد تلك الخطة، على أن تكون التواريخ المحددة ملائمة لضمان التحول لمعايير المحاسبة الدولية قبل 1 يناير 2017.

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