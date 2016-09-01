“زين” تعلن عن تطورات خطة التحول لتبني معايير المحاسبة الدولية

بالإشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 20/08/2016م بشأن الإفصاح عن مراحل مواكبة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للتحوّل لمعايير المحاسبة الدولية، واستجابة لذلك تودّ شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أن تعلن عن مستوى جاهزيتها للتحوّل لمعايير المحاسبة الدولية كما يلي:

1- تم إعداد خطة للتحول نحو المعايير المحاسبية الدولية وتم تشكيل فريق عمل داخلي من الكفاءات المتخصصة لدى الشركة يعملون في مرحلة متقدمة على أعداد الاجراءات والسياسات المحاسبية لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

2- عينت الشركة خلال الربع الثاني من 2016م مستشار خارجي للمساعدة في عملية التحول وتحديد التعديلات اللازمة وتطبيق أوجه الاختلاف لتتواكب مع مشروع التحول لمعايير المحاسبة الدولية. وحيث أن بعض التغييرات تتطلب جهوداً في التخطيط والتنفيذ وهي من ضمن خطة المشروع والجدول الزمنى المقرر تنفيذه.

3- تعمل الشركة على إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية شاملة الأرصدة الأفتتاحية والفترة المنتهية في 31 مارس 2017م لأول قوائم مالية متوافقة مع المعايير الجديدة. وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الشأن فى حينه.

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