“زين الكويت”: عملية بيع أبراجنا في مراحلها النهائية

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قالت شركة “زين الكويت”، إنها في المراحل النهائية لعملية بيع الأبراج، مبينة أنها تتفاوض حاليا مع قائمة بعدد محدود من الشركات بشأن بيع أبراجها.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “بورصة الكويت” اليوم، ان هذه العملية تخضع لموافقات الجهات الرسمية والتنظيمية في دولة الكويت.

وأكدت انها تبحث عن افضل المشاريع والفرص الاستثمارية المجدية لعملياتها التشغيلية بهدف تعظيم حقوق المساهمين.

وأضافت أنها تستعين من وقت لآخر بمستشارين عالميين ومنهم “سيتي جروب” لعمل دراسات جدوى لسلسلة من المشاريع من ضمنها مشروع خيارات إدارة أبراج المجموعة بكفاءة أفضل تشغيليا وماليا وذلك عن طريق بيع أبراج بعض شركات المجموعة.

و كان بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ”مجموعة زين للاتصالات المتنقلة”، قد قال مؤخرا إن المجموعة بدأت في التعاون مع “سيتي بنك” بشأن بيع الأبراج المملوكة لبعض شركاتها، حيث تقدمت أكثر من شركة لشراء الابراج في كل من الكويت والسعودية.

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Tags:#أرباحبيعزين الكويت
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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