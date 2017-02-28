“زين السعودية” و”إريكسون” توقعان اتفاقية في مجال التحول الرقمي

أعلنت “زين السعودية” عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع إريكسون في مجال التحول الرقمي للبنية التحتية للقطاع التقني في الشركة تمتد لمدة خمس سنوات مقبلة تقدر تكلفتها بنحو 70 مليون دولار أمريكي، حيث وقع الاتفاقية من جانب “زين السعودية” السيد بيتر كالياروبولس الرئيس التنفيذي للشركة وعلي عيد رئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين. وذلك على هامش مشاركة الجانبين في المؤتمر الدولي للاتصالات في برشلونة (MWC 2017).

ويشكل هذا التعاون خطوة جديدة في استراتيجية التحول التي تسير عليها “زين السعودية” من حيث إنشاء بنية تحتية ذكية تدعم أحدث التقنيات الرقمية على مستوى العالم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مستوى خبرات المشتركين التي تقدمها الشركة عبر الاستفادة من حزمة الخدمات التي توفرها إريكسون في إثراء التجربة التفاعلية لمشتركي “زين”.

وتأتي الاتفاقية الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه “زين السعودية” على تكثيف جهودها لإطلاق خدمات رقمية متقدمة لمشتركيها باستخدام المنصات المتطورة لشركائها، بالتزامن مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030.

وفي تعليقه على هذا التعاون أكد بيتر كالياروبولوس الرئيس التنفيذي لـ”زين السعودية” أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التحول الرقمي والتطوير الاستراتيجي، بما يتناسب مع الدور الريادي الذي تتطلع الشركة لأن تلعبه في الحراك الرقمي الذي تشهده المملكة، مؤكداً أن تعزيز تجربة العملاء عبر تلبية احتياجاتهم الرقمية وإضفاء خصائص المرونة والسلاسة إلى العمليات التشغيلية للشركة تمثل أحد الأهداف الرئيسية في دفع عجلة هذا التحول، إلى جانب ما سيحققه من خفض ملحوظ في التكاليف على المدى البعيد.

من جانبه أوضح المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي للتقنية في “زين السعودية” أن التطبيق الفعلي لعملية التحول الرقمي ستقرب “زين السعودية” بشكل أكبر من مشتركيها ومن مستخدمي الخدمات الرقمية في المملكة بشكل عام، موضحاً أن اتمام هذا التعاون مع إريكسون سيعزز من مسيرة الشركة للريادة الرقمية في المملكة، وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم كافة المشاريع الوطنية الناشئة من خطة التحول الوطني ورؤية 2030.

فيما أشار علي عيد، رئيس إريكسون في المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين إلى أن التعاون الذي يجمع “زين” وإريكسون يعد تعاوناً عميقاً وتاريخياً عبر كافة الأصعدة وفي مختلف أسواق الاتصالات، معرباً عن سعادته بهذا التعاون مع زين السعودية، والذي سيسمح للشركتين بالعمل على توحيد الجهود في مجال التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتمحور حول توسيع العمليات وتزويد المستخدمين بأحدث الخدمات المبتكرة والتنافسية التي ستمكن “زين السعودية” من تقديم أحدث الخدمات والتقنيات للوصول إلى المجتمع التقني.