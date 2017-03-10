“زين السعودية” تفوز بالمشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن ذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.

وقال عبدالعزيز بن سالم الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن هذا المشروع يتضمن توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز، والقرى، والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية بنهاية العام 2020.

وأضاف أن هذا المشروع يستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم في (المراكز، والقرى، والهجر) التابعة لـ (13) محافظة تشمل (المجمعة ورماح) بمنطقة الرياض، و(الخفجي وحفر الباطن وقريه العليا) بالمنطقة الشرقية، وكذلك (القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل) بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى (العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد المرحلة الأولى ضمن خطة التوسع في نشر خدمات النطاق العريض في جميع أنحاء المملكة.