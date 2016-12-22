“زين السعودية” تعتزم بيع أبراجها

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن دراسة بيع أبراجها وبعد تلقي الرغبة من عدة مستثمرين ، فقد قرر مجلس إدارة شركة زين السعودية بتاريخ اليوم 22/12/2016م على دراسة امر البيع مع التحالف المكون من شركة تاسك س ل أ (TASC SLA) وشركة أكوا القابضة.

لا يوجد اتفاق ملزم وليس هناك يقين بأن المناقشات مع تاسك س ل أ (TASC SLA) وأكوا القابضة سوف يؤدي إلى اتمام عملية بيع الابراج، وسيكون أي اتفاق خاضعا للموافقات و الشروط النظامية، والموافقات الداخلية لكلا الطرفين. وسيتم الاعلان عن اي تطورات جوهرية حيال هذا الامر.