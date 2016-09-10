“زين السعودية” تسجل نمواً في حركة اتصال البيانات 190% على الجيل الرابع

شهدت شبكة “زين السعودية” تسجيل معدلات نمو قياسية في حركة التواصل خلال الساعات الأربع الأولى من توافد ضيوف الرحمن إلى مناطق المشاعر المقدسة إيذاناً بانطلاق مناسك حج هذا العام.

وكشف المهندس محمد بن عبدالعزيز النجيدي المدير التنفيذي لتحسين التقنية في “زين السعودية” أن الشبكة سجلت مطلع يوم التروية نمواً تجاوز (%190) في خدمات الجيل الرابع مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت ارتفاعاً في نسبة المكالمات الصوتية بمعدلات مرتفعة، بالإضافة إلى متوسط نسبة نجاح إجراء المكالمات الصوتية يتجاوز 99%، هذا إلى جانب السرعة العالية في إجراء المكالمات باستخدام خدمة VoLTE.

وأوضح النجيدي أن الشركة كانت قد أتمت قبيل بدء موسم الحج زيادة سعة المقسمات الأساسية بنسبة 35% وزيادة سعة استيعاب الشبكة اللاسلكية بنسبة 40% وذلك بإضافة أبراج جديدة وزيادة سعة الأبراج الحالية واستخدام تقنية الخلايا الصغيرة (Small Cell) لزيادة نطاق التغطية والسعة، مضيفاً أن “زين” عملت على تغطية الحرم المكي الشريف وكافة المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشبكة الجيل الرابع المتطور، وتوفير خدمة الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع VoLTE.

يشار إلى أن “زين السعودية” وفرت فرق عمل تعمل على مدار الساعة لضمان فعالية أداء الشبكة خلال تنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، ما يتيح لهم التواصل مع ذويهم في كل الأوقات، مساهمة منها في تقديم خدمات متميزة ترتقي لما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق راحة ضيوف الرحمن من المسلمين من كافة أنحاء العالم.

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