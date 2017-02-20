“زين السعودية تدفع 219.5 مليون ريال لـ”موبايلي”

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” انها قامت اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بدفع ما قيمته 219.5 مليون ريال لصالح شركة “اتحاد اتصالات – موبايلي”.

وأضافت في بيان لها أنها قامت بدفع 1.16 مليون ريال إلى الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم.

وأشارت الشركة إلى أنها بدفع هذه المبالغ تكون قد أوفت بحكم هيئة التحكيم الصادر في نوفمبر الماضي.

و الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في نوفمبر الماضي في قضية النزاع بين شركة “زين السعودية” و”موبايلي” تضمن ما يلي:

1- إلزام شركة زين بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغا ومقداره 219.46 مليون ريال.

2- إلزام شركة موبايلي بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره 1.16 مليون ريال.

3- إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره 1.16 مليون ريال.

4- رفض باقي طلبات الطرفين.

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Tags:اتصالاتزين السعوديةموبايلي
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امل صبرى

امل صبرى

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