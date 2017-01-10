زين البحرين تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

أعلنت شركة زين البحرين، رائدة الإبداع في عالم الاتصالات والتي تركز على تحسين تجربة العملاء، عن تعيين الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة في منصب المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين، حيث يتمتع الشيخ عبد الله بخبرة واسعة تربو على 10 أعوام في حقل تقنية المعلومات، والتي تقلد خلالها عددًا من المناصب التي تشمل مجالات الاتصالات والأعمال والشؤون المالية والقانونية والالتزام.

وقبيل انضمامه إلى شركة زين البحرين، شغل الشيخ عبد الله منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار في كلية البحرين الجامعية، كما عقد عدة شراكات مع كبرى المؤسسات باعتباره ممثل الكلية في التعامل مع أهم الوكالات والمنظمات المحلية والإقليمية والعالمية. وفي العام 2004، ساهم الشيخ عبد الله في تأسيس وإطلاق شركة لايت سبيد للاتصالات في مملكة البحرين، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لها.

هذا ويحمل الشيخ عبدالله درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) في لوزان بسويسرا، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في نظم معلومات الحاسوب من جامعة بنتلي في والثام بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية