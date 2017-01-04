نمو مبيعات “عبور لاند” المصرية 24 %

قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية اليوم الاربعاء إن مبيعاتها غير المدققة زادت 24 بالمئة لتصل إلى 1.45 مليار جنيه (80.8 مليون دولار) في 2016.

وأضافت الشركة في بيان إلى بورصة مصر أن مجمل ربحها غير المدقق قفز 92 بالمئة إلى 3422 مليون جنيه.

ولم تكشف الشركة عن صافي ربحها. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب.

تأسست عبور لاند في عام 1997 ويبلغ رأسمالها المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وعبور لاند هي شركة عائلية لأسرة رجل الأعمال محمد حامد محمد ويتمثل نشاطها الأساسي في صناعة جميع منتجات الألبان والعصائر والمثلجات.