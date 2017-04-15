زيادة إمدادات الغاز القطري إلى بريطانيا

أعلنت الشبكة الوطنية البريطانية للغاز “ناشيونال جريد” أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر إلى المملكة المتحدة، عبر محطة “ساوث هوك للغاز” ذات التعاون الاستراتيجي القطري البريطاني في مجال الغاز، قد سجلت 35.5 مليون متر مكعب يوميا، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 11 ابريل الجاري، محققة زيادة كبيرة خلال هذه الفترة من الربع الأول من العام الجاري 2017، مقارنة بالامدادات التي ضخت إلى الشبكة الوطنية البريطانية للغاز في الربع الأخير من العام الماضي 2016.

وقالت الشبكة الوطنية البريطانية للغاز”ناشيونال جريد” ، إن محطة ” ساوث هوك للغاز” سجلت تزايدا في حجم الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر عبر المحطة، خلال هذه الشهر الجاري أبريل، حيث ضخت في يوم 7 أبريل الجاري 34.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر،

كما ضخت في يوم 5 أبريل الجاري 31.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القطري، في الوقت الذي وصلت فيه 8 ناقلات قطرية محملة بالغاز الي بريطانيا، خلال الـ 40 يوما الماضية، وعلى متنها ما يقرب من مليون و960.312 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، 7 ناقلات غاز قطرية وصلت إلى محطة “ساوث هوك”، كما استقبلت محطة “دراجون” جنوب شرق بريطانيا الناقلة القطرية “النعمان” وهي من طراز ” كيوفلكس”، وعلى متنها ما يقرب من 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القادم من مشروع منطقة “راس لفان”.

وذكر البيان الصحفي للشبكة أن محطة ساوث هوك للغاز” استقبلت 4 ناقلات قطرية عملاقة من طراز “كيوميكس” خلال شهر مارس الماضي، كما استقبلت 3 ناقلات قطرية من طراز “كيوفلكس” منذ بداية ابريل الجاري، كما تستعد المحطة لاستقبال كل من الناقلة القطرية “الشحانية “وهي من طراز “كيوفلكس” والناقلة القطرية “الشقرا” وهي من طراز “كيومكس”.