“زايد للإسكان” يعتمد أسماء 554 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 554 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 354,500 مليون درهم.

وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني قُبيل عيد الأضحى المبارك يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على إسعاد المواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وسعي حكومة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين حيث ركزت الأجندة الوطنية 2021 على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي وهذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج، إلى أن نهج البرنامج مرسوم لتحقيق سعادة المواطنين وبما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتسخير كافة الجهود في سبيل راحة وسعادة المواطنين. وأضاف النعيمي أن البرنامج يحرص على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين، لا سيما وأن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق

الدعم السكني

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين 476 قرضاً و56 منحة سكنية وتنوعت ما بين 344 من فئة بناء جديد و67 من فئة استكمال مسكن و37 من فئة إضافة على مسكن و11 من فئة صيانة مسكن و11 من فئة شراء مسكن و62 من فئة مسكن حكومي.

ويقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر إنما تعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وصمّم لهذه الفئة نماذج سكنية تلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الأمن والاستقرار. إلى جانب ذلك، يوفر البرنامج دعم سكني إلى فئة الأرامل والمطلقات وفئة كبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم إلى جانب مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.

فئة بناء جديد

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 344 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 236 مليون درهم، وتعد فئة بناء مسكن من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها وهي تخول المواطن من اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

فئة استكمال مسكن

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 67 من مستحقي فئة استكمال مسكن بقيمة 42 مليون درهم، وتعد شريحة استكمال مسكن من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن وذلك نظراً لما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم.

فئة إضافة على مسكن

وتضم الدفعة أسماء 37 من مستحقي فئة إضافة على مسكن بقيمة 18 مليون درهم، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة ولم شمل الأسرة الواحدة وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة صيانة مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 2,150 مليون درهم، وتعد صيانة مسكن من أبرز فئات الدعم السكني إذ يقوم البرنامج بتقديم هذا الدعم السكني للمحافظة على عمر المسكن وتجنباً لحدوث أضرار في المستقبل .

فئة شراء مسكن

وأعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 11 من مستحقي فئة بناء جديد بقيمة 8 مليون درهم، والذي يأتي كأحد حلول الدعم السكني الذي يخول المواطنين من الحصول على مسكن جاهز حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية مما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.

فئة مسكن حكومي

واعتمد البرنامج أسماء 62 من مستحقي فئة مسكن حكومي بقيمة 38,400 مليون درهم، ويقدم البرنامج المساكن الحكومية ضمن مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في إمارات الدولة المختلفة كأحد أبرز أنواع الدعم السكني الذي يوفر على المستفيدين عناء البحث عن المقاول والاستشاري المناسب بالقيمة المناسبة.

معايير مستدامة لمشاريع المجمعات السكنية المستقبلية

وأشارت سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج، أن البرنامج طرح اليوم في اجتماع مجلس الإدارة السادس مذكرة بشأن اعتماد طرح مشروعات المجمعات السكنية المستقبلية بمعايير بيئية جديدة وبأسعار تنافسية في متناول كافة شرائح المستفيدين.

وأضافت الفندي أن البرنامج حريص على مراعاة وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة في مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في مختلف إمارات الدولة وذلك تحقيقا لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام.

وقالت الفندي أن البرنامج راعى دائماً استيفاء مشاريعه السكنية المتطلبات والاشتراطات البيئية في مشاريعه السكنية بما يحقق سعي البرنامج الدؤوب وحرصه على ترسيخ ممارسات الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة وسيتم مراعاة تطبيق هذه المعايير في جميع مشاريعه المستقبلية بأسعار تنافسية.

مجالات الاستفادة من الدعم السكني

وقال سعادة المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان، أنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم ويأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفا لاحتياجات المتعاملين المختلفة وحرصا على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب.

الدخل الشهري للفئات المستفيدة

ويتجاوز الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج إلى 20 ألف درهم شهرياً إذ حدد البرنامج سقف قيمة الدعم إلى 800 ألف درهم بناءً على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي إلى جانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض مؤكدة أن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

وحدد البرنامج معايير الحصول على الدعم السكني والتي يصل سقفها الأعلى إلى 800 ألف درهم وتضم المعايير متوسط الدخل الشهري ومبلغ الدعم المستحق، فإذا كان دخل الأسرة الشهري أقل أو يساوي 30000 ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي 3000 درهم يحصل المستفيد في هذه الحالة على السقف الأعلى للدعم والذي يبلغ 800 ألف درهم. أما إذا كان متوسط الدخل من 3000 إلى 4000 درهم فتكون قيمة الدعم 700 ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله 5000 وأكثر على 500 ألف درهم.

أما إذا كان دخل الأسرة الشهري أكثر من30000 ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي 4000 درهم يحصل المستفيد على 700ألف درهم أما إذا كان متوسط الدخل من 4000 إلى 5000 درهم فيحصل المستفيد على 600ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله 5000 وأكثر على 500 ألف درهم.

القرار الذكي

وأوضح سعادة محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة أنه وفي إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج لــ 554 قرار دعم سكني، يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني ما عدا استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم. وأضاف لوتاه، أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة “ساس بيتك” أو عن طريق تطبيق “مسكني الافتراضي” أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.

إجراءات ما بعد صدور قرار الدعم السكني

وأشار حسين عبدالله البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي بالبرنامج، أن البرنامج وفر خط اتصال مباشر مع المستفيدين للرد على كافة استفساراتهم حول كل ما يدور عن كيفية الاجراءات الواجب اتباعها بعد صدور قرار الموافقة على الدعم السكني من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم 80092933. ويمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae على الويب أو على الأجهزة الذكية للتعرف على المعلومات الخاصة بإجراءات فتح الملف والشروط الواجب اتباعها لمباشرة التنفيذ وضرورة استغلال المدة الزمنية المحددة بسنة ميلادية للإستفادة من قرار الدعم السكني فيما عدا قرارات الدعم السكني لفئة مسكن حكومي.

تعليقات

comments