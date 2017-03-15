“زارا” تعلن ارتفاع أرباح عام 2016

أعلنت الشركة المالكة لسلسلة “زارا” “إندتيكس” ارتفاع صافي أرباحها السنوية 10%، مع مواصلة جذب منتجاتها للمتسوقين حول العالم.

وبلغ صافي ربح الشركة الإسبانية عن العام المنتهي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني 3.16 مليار يورو “حوالي 3.36 مليار دولار” من 2.88 مليار يورو، بينما ارتفعت المبيعات 12% إلى 23.31 مليار يورو.

وأوضحت “إندتيكس” – التي تعد أكبر شركة لبيع الأزياء في العالم من حيث القيمة السوقية – أن المبيعات ارتفعت في علاماتها التجارية التي تشمل “بول آند بير” و”زارا” و”ماسيمو دوتي”.

وذكرت المجموعة أنها افتتحت 279 متجرًا جديدًا في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد متاجرها إلى 7292 متجرًا، ودخلت خمس أسواق جديدة: نيوزيلندا، فيتنام، بارجواي، ونيكاراجوا وأروبا.