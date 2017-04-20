“ريو تينتو” تحقق إنتاجا قوياً فى الربع الأول‎

قالت مجموعة “ريو تينتو” إن شحنات من خام الحديد من عملياتها في بيلبارا بأستراليا تلفت متأثرة بالطقس السيئ فى الربع الأول بينما تأثر أيضا إنتاج النحاس بسبب إضراب استمر 43 يوما فى منجم في شيلي.

وقالت المجموعة إن شحنات خام الحديد من بيلبارا كانت ثابتة على أساس سنوي حيث بلغت 76.7 مليون طن متري ولكنها انخفضت بنسبة 13 % في الربع السابق بسبب نشاط الأعاصير وهطول الأمطار الغزيرة التي أثرت على شبكة السكك الحديدية ومع ذلك توقعت الشركة أن يتراوح إنتاجها هذا العام من 330 مليون إلى 340 مليون طن.

وانخفض إنتاج النحاس للربع الأول بنسبة 37٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 84.2 ألف طن بسبب الإضراب في منجم “إسكونديدا” وكذلك انخفاض الإنتاج في “جراسبرج” بإندونيسيا، ونتيجة لذلك خفضت المجموعة توقعاتها للعام بأكمله إلى 550 ألف طن من توقعات سابقة 665 ألفًا.

ومن بين السلع الأخرى التى تنتجها “ريو تينتو” الألومنيوم، حيث وصل إنتاجه إلى 889 ألف طن للربع الأول، بزيادة 2 % عن العام السابق وانخفاض 3 % عن الربع السابق.

وانخفض إنتاج الفحم الحجري بنسبة 20٪ على أساس سنوي و 28٪ على أساس فصلي عند 1.58 مليون طن، ولكن إنتاج الفحم الحراري ارتفع بنسبة 4٪ على أساس سنوي وبنسبة 1٪ على أساس فصلي عند 5.18 مليون طن.

وقال الرئيس التنفيذي جان سيباستيان جاك: “على الرغم من أن الظروف الجوية الصعبة في عملياتنا في غرب أستراليا وكوينزلاند، إلا أن حققنا إنتاجا قويا في الربع الأول”.