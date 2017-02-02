“ريو تينتو” تتلقى عروضا لأصول الفحم الأسترالية

تلقت شركة “ريو تينتو”، عملاق صناعة التعدين حول العالم، عروضا لبيع بقيمة أصول الفحم المملوكة لها في أستراليا والبالغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلت بلومبيرج عن مصادر على علم بالأمر.

واتفقت الشركة الشهر الماضي على بيع أصول لها مملوكة في أستراليا أيضا مقابل 2.45 مليار دولار.

وقال أحد المصادر: “تسعى الشركة للخروج من بقية الأصول المملوكة لها بما فيها مناجم الفحم في هيل جريك وكيريستال مينز وهي أصول قد تصل قيمتها إلى نحو 1.5 مليار دولار”.

“وريو تينتو” التي تتخذ من لندن مقرا لها هي ثاني أكبر شركة تعدين بالعالم من حيث حجم الأصول.