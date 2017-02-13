“ريو تينتو”: أسعار الحديد لن تتهاوى

قالت شركة “ريو تينتو”، ثاني أكبر شركة للتعدين بالعالم، إن أسعار خام الحديد لن تتهاوى بفضل الطلب المرتفع من الصين والذي يرتكن على أسس اقتصادية قوية.

ونقلت شبكة “بلومبيرج” عن المدير المالي للشركة قوله: “لن أقول بالضرورة إن الأسعار ستهوى من قمتها.. هناك طلب مرتفع في الصين من شأنه أن يحافظ على تماسك الأسعار حتى إذا ما اتخذت اتجاها هبوطيا”.

وتابع: “المصدرون حول العالم يستفيدون من الطلب المرتفع بالصين التي تعد أكبر مصنع للصلب بالعالم”.

وتتوقع وحدة الأبحاث التابعة لـ”سيتي بنك” أن تتراجع أسعار خام الحديد خلال العام الجاري إلى مستويات 50 دولارا للطن.

وتحوم الأسعار بالوقت الحالي حول مستويات 98 دولارا للطن.

وبلغت واردات الصين من خام الحديد نحو مليار طن العام الماضي.