ريم الهاشمي: الاستدامة في صميم إكسبو 2020

أكدت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي أن «جناح الاستدامة» في موقع الحدث بتصميمه ومضمونه، ليس سوى حجر أساس لطموح أكبر وأشمل يرمي إلى إحداث تغيير نوعي في عقلية وطريقة تفكير زواره وكافة الأشخاص في الدولة وعموم المنطقة التي تحتضنه.

وأضافت «إن الاستدامة هي في صميم هذا الإكسبو العالمي، وفي صميم الإرث الذي نسعى لخلقه في المنطقة. إن جناح الاستدامة سيلعب دورا أساسيا في هذا المسعى وسيكون منصة لخبرات وممارسات مستدامة ومبتكرة وترتبط باستراتيجية حكومة الإمارات العربية المتحدة لكي تكون سباقة في مجال الاستدامة على مستوى العالم».