”رويال كونتيننتال” تفتتح فندقاً بتكلفة 120 مليون درهم

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افتتحت مجموعة ”فنادق رويال كونتيننتال” فندقا باستثمار يصل إلى 120 مليون درهم، في منطقة ديرة بدبي.

ويعتبر هذا الفندق أول الفنادق التي تفتتحها ”رويال كونتيننتال” في دبي، حيث يقع في منطقة ديرة بدبي على بعد دقائق من مطار دبي الدولي.

ويضم الفندق ذو فئة أربع نجوم 168 غرفة وجناحاً، ومرافق ترفيهية عصرية وخيارات مطاعم متعددة، تتوزع جميعها على 11 طابقاً.

وقال سلطان المنهالي الرئيس التنفيذي لفندق ”رويال كونتيننتال” حسبما أوردت صحيفة ”الاتحاد”، أن المجموعة تعتزم افتتاح فندق آخر تحت اسم ”رويال كونتيننتال سويتس” بتكلفة 200 مليون درهم على قناة دبي المائية بداية العام القادم.

وأشار إلى أن المجموعة ستفتتح فندقا جديدا في مدينة جدة السعودية من فئة خمس نجوم بداية عام 2019، بتكلفة تقديرية بين 400 إلى 500 مليون ريال سعودي.

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Tags:افتتاحرويال كونتيننتالفنادق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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