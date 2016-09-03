روسيا : خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي اضعف الاتحاد

قال نائب رئيس الحكومة الروسية اركادي دفوركوفيتش لبي بي سي إن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الاوروبي (او ما يصطلح على تسميته “بريكسيت”) قد اضعف اوروبا بشكل عام وخلق شكوكا حول مستقبل الاتحاد.

وقال دفوركوفيتش لبرنامج (نيوز نايت) الذي يبثه تلفزيون بي بي سي الثاني “إنه من المهم بالنسبة لروسيا ان تكون اوروبا قوية، فنحن بحاجة الى شريك قوي من اجل السير الى الامام، والقرار البريطاني بمغادرة اوروبا جعل اوروبا اضعف الى حد ما في الوقت الراهن.”

وحاجج دفوركوفيتش، المسؤول عن سياسة حكومته الاقتصادية، بأن “عملية البريكسيت بأسرها تخلق شعورا بانعدام الثقة والشك.”

ولدى سؤاله عن الحجة التي دأب على تكرارها مؤيدو البقاء في الاتحاد الاوروبي من الساسة البريطانيين والتي تقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان تواقا لرؤية بريطانيا وهي خارج الاتحاد الاوروبي لأنه يروم تقويض الاتحاد ويريد ان تختفي بريطانيا – وهي من اشد مؤيدي فرض عقوبات على روسيا نتيجة سياسات الاخيرة في اوكرانيا – من مواقع صنع القرار في الاتحاد، رد دفوركوفيتش”لا صحة لذلك على الاطلاق.”

وقال إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لن يكون له تأثير كبير على النقاشات الدائرة في دهاليز الاتحاد حول العقوبات.

وقال دفوركوفيتش إن العقوبات المفروضة على بلاده، والتي وصفها بأنها “مضرة ومصدر خسارة للطرفين” هي نتيجة “لنفوذ الولايات المتحدة بشكل اساس.”

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