روسيا ثالث أكبر منفق عسكري في العالم

أظهرت دراسة صادرة حديثاً أن روسيا أصبحت ثالث أكبر منفق عسكري في العالم خلال عام 2016، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو.

ووفقاً للدراسة الصادرة الإثنين عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) ارتفع الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 5.9% على أساس سنوي إلى 69.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، كأكبر منفق عسكري في العالم، حيث ارتفعت نفقاتها العسكرية بنسبة 1.7% لتصل إلى 611 مليار دولار في عام 2016.

وعززت الصين نفقاتها العسكرية بنسبة 5.4% لتصل إلى 215 مليار دولار، وهو ما يقرب من أربعة أضعاف ما أنفقته منافستها الآسيوية الهند، لتأتي في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة.

وفي أوروبا، ارتفع الإنفاق العسكري لدول القارة بنسبة 2.8% إلى 336 مليار دولار العام الماضي، وهو ما مثل حوالي 20% من الإنفاق العالمي.