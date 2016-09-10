روسيا تعتزم توقيع اتفاق خط أنابيب “ترك ستريم” مع تركيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله يوم السبت إن تركيا تعتزم توقيع اتفاق مع تركيا الشهر المقبل لتنفيذ خط أنابيب ترك-ستريم لتصدير الغاز.

وقال نوفاك “يجري حاليا التفاهم بشأن الاتفاق بين الحكومتين وخارطة الطريق ،عملية الاتفاق على النص النهائي جارية. نخطط للتوقيع في أكتوبر.”

وتوقفت المحادثات بشأن المشروع العام الماضي بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية وردت روسيا بفرض عقوبات اقتصادية لكن منذ ذلك الحين أحرزت موسكو وأنقرة تقدما على طريق إصلاح العلاقات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أغسطس آب خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بناء خط الأنابيب سريعا يمثل أولوية.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم يوم الأربعاء إنها حصلت على أولى الموافقات التنظيمية من تركيا على مشروع خط الأنابيب للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

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